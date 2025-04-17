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Волгоградская область отправила в зону СВО более 600 единиц оборудования

Волгоградская область направила бойцам эскизы мемориала героям СВО
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Кирилл Брага/РИА «Новости»

Эскизы памятника, который будет создан у подножия Мамаева кургана в Волгограде в честь подвига героев специальной военной операции (СВО), переданы в преддверии 9 Мая бойцам на передовую. Об этом сообщила пресс-служба администрации Волгоградской области.

«Очень важно, чтобы бойцы на передовой имели возможность услышать, что мы гордимся, помним, дорожим и считаем, что на сталинградской земле у святого для всех места — подножия Мамаева кургана — должен быть построен комплекс», — сказал губернатор региона Андрей Бочаров.

Кроме того, бойцам на передовую были направлены бронеавтомобили «Сармат», мотоциклы и квадрокоптеры. Всего — свыше 600 единиц новейшего высокотехнологичного оборудования и специальной техники были переданы Волгоградской областью в зону СВО.

В январе скульптор и член Союза художников России Василий Селиванов сообщил, что в Мелитополе может появиться памятник журналистам, освещающим события в зоне специальной военной операции. Он также рассказал, что работает над памятником — мужской фигурой в бронежилете с надписью «Пресса».

Ранее в Госдуме предложили приравнять жителей Суджи к участникам СВО.

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