Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Мелитополе появится памятник в честь журналистов, освещающих СВО

ЗАН: в Мелитополе может появиться памятник в честь журналистов, освещающих СВО
close
Запорожское агентство новостей

В Мелитополе может появиться памятник журналистам, освещающим события в зоне Специальной военной операции. С таким заявлением выступил скульптор и член Союза художников России Василий Селиванов в беседе с Запорожским агентством новостей (ЗАН).

Селиванов сообщил, что работает над памятником журналистам, который хотят установить в Мелитополе. Речь идет о мужской фигуре в бронежилете с надписью «Пресса», рассказал он.

«Его камера в руках как оружие, а на правом плече у журналиста сидит его ангел-хранитель, который записывает в книгу жизни имена, события, поступки», — указал Селиванов.

Как рассказала ЗАН председатель местного отделения Союза журналистов России Анна Москалец, с подобной инициативой к Селиванову обратились сами корреспонденты и репортеры.

До этого председатель Совета федерации РФ Валентина Матвиенко в ходе встречи с журналистами, приуроченной к Дню российской печати, заявила, что нападения на российских военкоров говорят о страхе Киева. Она уточнила, что подобные атаки проводятся с одобрения стран Запада и при их молчаливом согласии и попустительстве.

Ранее Путин рассказал, кто вынудил Россию начать СВО.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами