В Мелитополе появится памятник в честь журналистов, освещающих СВО

ЗАН: в Мелитополе может появиться памятник в честь журналистов, освещающих СВО

В Мелитополе может появиться памятник журналистам, освещающим события в зоне Специальной военной операции. С таким заявлением выступил скульптор и член Союза художников России Василий Селиванов в беседе с Запорожским агентством новостей (ЗАН).

Селиванов сообщил, что работает над памятником журналистам, который хотят установить в Мелитополе. Речь идет о мужской фигуре в бронежилете с надписью «Пресса», рассказал он.

«Его камера в руках как оружие, а на правом плече у журналиста сидит его ангел-хранитель, который записывает в книгу жизни имена, события, поступки», — указал Селиванов.

Как рассказала ЗАН председатель местного отделения Союза журналистов России Анна Москалец, с подобной инициативой к Селиванову обратились сами корреспонденты и репортеры.

До этого председатель Совета федерации РФ Валентина Матвиенко в ходе встречи с журналистами, приуроченной к Дню российской печати, заявила, что нападения на российских военкоров говорят о страхе Киева. Она уточнила, что подобные атаки проводятся с одобрения стран Запада и при их молчаливом согласии и попустительстве.

Ранее Путин рассказал, кто вынудил Россию начать СВО.