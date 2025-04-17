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Жителя Тульской области осудили за государственную измену

Жителя Тульской области приговорили к 12,5 года колонии за госизмену
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Прокуратура Тульской области

Тульский областной суд вынес приговор по уголовному делу о государственной измене в отношении 38-летнего жителя Тулы Ивана Сурова. Об этом сообщается на сайте региональной прокуратуры.

Отмечается, что во время суда прокурор предоставил доказательства, что 24 февраля 2022 года, после начала специальной военной операции (СВО), россиянин перевел через приложение деньги на счет в иностранный банк, который использовался спецслужбами Украины. Прокурор отметил, что средства предназначались для Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Суд приговорил мужчину к 12 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима и последующим ограничением свободы сроком на один год.

Накануне сообщалось, что в Хабаровске Первый Восточный окружной военный суд приговорил к 18 годам колонии жителя Биробиджана, который собирал сведения о военных объектах в Еврейской автономии для украинских служб и планировал диверсию.

Ранее Госдума приняла закон о лишении свободы за несообщение о диверсиях.

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