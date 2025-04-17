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Российская песня стала хитом в Польше

Onet: песня российских школьниц «Сигма-бой» стала хитом в Польше
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badsee_official/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Хит российских исполнительниц Betsy (Светлана Чертищева) и Марии Янковской под названием «Сигма-бой» завоевал любовь слушателей в Польше. Об этом сообщило местное издание Onet.

Журналисты отметили, что популярность этого музыкального трека на польской территории вызвала волну критики со стороны украинских пользователей стрим-сервисов. Жители Украины видят в этой песне пропагандистский подтекст, укрепляющий положительный образ России среди европейской молодежи. Несмотря на возмущения украинцев, песню продолжают слушать и исполнять польские школьники и их родители.

Трек «Сигма-бой» вышел в октябре 2024 года, его исполнили школьницы 11 и 12 лет. Композиция быстро завирусилась в сети и за три месяца после релиза набрала более 51 млн просмотров на YouTube. 15 января песня попала на седьмую строчку международного чарта Billboard.

По мнению певицы Татьяны Тишинской, эту песню написал либо счастливчик, либо гений.

Ранее Дробыш объяснил успех Кати Лель и «Сигмы боя» у иностранцев.

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