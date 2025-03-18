Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Дробыш объяснил успех Кати Лель и «Сигмы боя» у иностранцев

Продюсер Дробыш: Лель стала популярной у иностранцев из-за ритма и запоминающихся строк
close
Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Продюсер Виктор Дробыш в беседе с ОСН заявил, что опыт конкурса «Евровидение» показал вкус европейцев и американцев в музыке.

Дробыш заявил, что европейские и американские слушатели не любят «заморачиваться» над содержанием композиций. По мнению продюсера, им важен бит, ритм и запоминающиеся строки. Он отметил, что эти составляющие есть в хитах Кати Лель и треке «Сигма Бой». Поэтому, по мнению продюсера, песни «выстрелили».

«Не стоит забывать, что очень много россиян живут в других странах, они тоже могут влиять на популяризацию наших музыкальных премьер и песен, вошедших в золотую коллекцию хитов», — рассказал Дробыш.

В 2023 году песня Кати Лель «Мой мармеладный», записанная в 2004-м, стала хитом в соцсети TikTok — иностранцы одевались в меховые шапки и шубы, изображая русский стиль, и танцевали под хит 2004 года.

Песня «Сигма Бой» вышла в октябре 2024 года. Ее исполняют певицы Бэтси и Мария Янковская (12 лет). Композиция стала вирусной вскоре после релиза — она набрала на YouTube свыше 51 млн просмотров за три месяца. В середине января композиция попала на седьмую строчку нового чарта «Hot Dance/Pop Songs» от Billboard.

Ранее 12-летние исполнительницы «Сигма боя» назвали хейтеров «малолетками и скуфами».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами