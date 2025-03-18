Дробыш объяснил успех Кати Лель и «Сигмы боя» у иностранцев

Продюсер Виктор Дробыш в беседе с ОСН заявил, что опыт конкурса «Евровидение» показал вкус европейцев и американцев в музыке.

Дробыш заявил, что европейские и американские слушатели не любят «заморачиваться» над содержанием композиций. По мнению продюсера, им важен бит, ритм и запоминающиеся строки. Он отметил, что эти составляющие есть в хитах Кати Лель и треке «Сигма Бой». Поэтому, по мнению продюсера, песни «выстрелили».

«Не стоит забывать, что очень много россиян живут в других странах, они тоже могут влиять на популяризацию наших музыкальных премьер и песен, вошедших в золотую коллекцию хитов», — рассказал Дробыш.

В 2023 году песня Кати Лель «Мой мармеладный», записанная в 2004-м, стала хитом в соцсети TikTok — иностранцы одевались в меховые шапки и шубы, изображая русский стиль, и танцевали под хит 2004 года.

Песня «Сигма Бой» вышла в октябре 2024 года. Ее исполняют певицы Бэтси и Мария Янковская (12 лет). Композиция стала вирусной вскоре после релиза — она набрала на YouTube свыше 51 млн просмотров за три месяца. В середине января композиция попала на седьмую строчку нового чарта «Hot Dance/Pop Songs» от Billboard.

Ранее 12-летние исполнительницы «Сигма боя» назвали хейтеров «малолетками и скуфами».