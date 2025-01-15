Трек российских школьниц попал в международный чарт Billboard

Композиция «Сигма Бой», которую исполняют российские школьницы, попала на седьмую строчку нового чарта «Hot Dance/ Pop Songs» от Billboard.

Первое место заняла песня «It's Ok I'm Ok» Tate McRae, на второй строчке расположился трек «Apple» Charli XCX, а тройку лидеров замкнула композиция «360» той же Charli XCX. Всего в чарт попали 15 треков, включая хит Кэти Перри «I'm His, He's Mine».

Песня «Сигма Бой» вышла в октябре 2024 года. Ее исполняют певицы Бэтси ( настоящее имя — Светлана Чертищева, 11 лет) и Мария Яновская (12 лет). Композиция стала вирусной вскоре после релиза, она набрала на YouTube свыше 51 млн просмотров за три месяца. В Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) на «Сигма Бой» сделано уже более 141 тыс. роликов.

13 января СМИ сообщали, что российская композиция играла на спортивном соревновании в Праге. Ее включили на хоккейном матче чешской «Спарты».

Еще в декабре 2024 года итальянская «Аталанта» в своих соцсетях опубликовала видеозапись с песней 12-летних девочек из России, отмечая победу в матче Серии А над «Кальяри».

Ранее стало известно, что Юру Борисова номинировали на главную кинопремию Великобритании.