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Звезда шансона назвала автора хита «Сигма бой» гением

Певица Татьяна Тишинская назвала автора хита «Сигма бой» гением
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ttishinskaya/YouTube

Певица Татьяна Тишинская призналась в беседе с «Пятым каналом», что ей нравится трек «Сигма бой».

Тишинская считает, что такую композицию написал либо счастливчик, либо гений. По словам артистки, в случае если Михаил Чертищев написал трек «Сигма бой», чтобы «помаяться дурью», то он – счастливчик. В ином случае – гений.

«Если это профессионал и он знал, что это пойдет, то я преклоняюсь перед ним. Он гений. Просто гений», — заявила артистка.

Песня «Сигма бой» вышла в октябре 2024 года. Ее исполняют певицы Бэтси (Светлана Чертищева) и Мария Янковская (12 лет). Композиция стала вирусной вскоре после релиза — она набрала на YouTube свыше 51 млн просмотров за три месяца. В середине января композиция попала на седьмую строчку нового чарта «Hot Dance/Pop Songs» от Billboard.

В феврале 2025 года певица Катя Лель сообщила, что запишет совместную песню «Делулу» с исполнительницей трека «Сигма бой» Светланой Чертищевой. Трек «Делулу» вышел 14 марта 2025 года.

Ранее Дробыш объяснил успех Кати Лель и «Сигмы боя» у иностранцев.

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