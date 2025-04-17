Жителям Южной Осетии упростят получение водительских прав

Президент РФ Владимир Путин подписал указ, упрощающий получение водительских прав для граждан Южной Осетии. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Получить права в упрощенном порядке смогут те граждане Южной Осетии, у которых также есть российский паспорт и вид на жительство.

«Российские национальные водительские удостоверения выдаются на основании действительных водительских удостоверений, выданных компетентными органами Республики Южная Осетия, в упрощенном порядке», — говорится в документе.

Это означает, что если у человека есть водительские права в Южной Осетии, а также он гражданин РФ, то у него есть возможность получить российские права без экзамена.

По статистике в 2024 году в России выдали свыше 192 тысяч международных водительских удостоверений, что является рекордным показателем за последние несколько лет. Это наивысший показатель за последние годы. Например, в 2023 году было выдано более 181 тыс. международных водительских прав.

Ранее Путин упростил порядок выдачи водительских прав гражданам Абхазии.