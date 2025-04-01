Путин упростил порядок выдачи водительских прав гражданам Абхазии

Президент России Владимир Путин подписал указ, который упрощает получение российских водительских прав гражданами Абхазии. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

В указе подчеркивается, что гражданам Абхазии, которые имеют гражданство РФ или вид на жительство в России, будут выдавать водительское удостоверение на основании действительных прав республики. Их можно будет получить без сдачи экзаменов на право управления транспортными средствами и прохождения медицинского освидетельствования.

До этого Путин своим указом упростил получение гражданства России старообрядцам, переселяющимся в РФ из-за рубежа. Теперь им не потребуется соблюдать требования по постоянному проживанию в России, знанию русского языка и российской истории. Но при этом им необходимо ходатайство от митрополита Московского и всея Руси Русской православной старообрядческой церкви, которую возглавляет митрополит Корнилий (Титов).

Ранее российским водителям облегчили поездки в Китай.