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В России выдали рекордное количество международных водительских прав

ГАИ заявило о рекордном количестве выданных в РФ международных водительских прав
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Shutterstock

В 2024 году в России выдали свыше 192 тысяч международных водительских удостоверений, что является рекордным показателем за последние несколько лет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на статистические материалы Госавтоинспекции.

Согласно данным ГАИ, в 2023 году было выдано более 181 тыс. международных водительских прав, в 2022 году выдали свыше 179 тыс. таких удостоверений, в 2021 году — почти 83 тыс., в 2020 году — 68 тыс.

В России с 2022 года наблюдается рост числа выданных международных водительских удостоверений. В пресс-центре МВД России заявляли агентству, что эта ситуация связана со снятием пандемийных ограничений и разрешением выезжать за границу.

С 1 апреля 2025 года в РФ вступили в силу поправки к законодательству, ограничивающие использование иностранных водительских удостоверений. Так, право на управление транспортными средствами утратили иностранные граждане, проживающие в России на основании полученного до 1 апреля 2024 года вида на жительство или российского гражданства, а также граждане РФ, использующие для управления автотранспортом водительские удостоверения, выданные зарубежными государствами. Они должны были до 1 апреля 2025 года заменить иностранные права на российские.

Ранее сообщалось, что россиян стали реже лишать прав из-за вождения в нетрезвом виде.

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