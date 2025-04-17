Петербуржцу вынесли приговор за сравнение Путина с Гитлером

Петербуржец Денисов получил почти два года колонии за оскорбление президента РФ

Санкт-Петербургский городской суд приговорил к 1 году 8 месяцам колонии-поселения местного жителя Дмитрия Денисова за оскорбление президента РФ. Об этом сообщили в Объединенной пресс-службе судов города.

Молодой человек оставил комментарий в соцсети «ВКонтакте», в которой сравнил современную Россию с нацистской Германией, а президента Владимира Путина – с Адольфом Гитлером.

Денисов признал вину частично. Он пояснил, что ни в коем случае не хотел оправдывать нацизм, а лишь хотел оскорбить президента.

Помимо наказания в колонии, молодому человеку нельзя будет делать публикации в интернете в течение еще трех лет.

Недавно в прокуратуре сообщили, что свердловчанина, который прикурил сигарету от Вечного огня, отправили в колонию строгого режима.

Похожий инцидент был в другом регионе. Житель Ленинградской области прикурил от Вечного огня в городе Кириши и получил обвинение в реабилитации нацизма.

Ранее сообщалось, что за два года в России более 200 человек предстали перед судом за реабилитацию нацизма.