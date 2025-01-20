Жителю Ленобласти грозит срок за осквернение братской могилы

Мужчина прикурил от вечного огня и получил обвинение в реабилитации нацизма

Житель Ленинградской области прикурил от Вечного огня в городе Кириши и получил обвинение в реабилитации нацизма. Об этом сообщила региональная прокуратура в своем Telegram-канале.

В отношении 33-летнего мужчины возбуждено уголовное дело. По версии прокуратуры, он совершил «действия, явно направленные на осквернение символа воинской славы» на месте братского захоронения 4586 советских воинов. Ход расследования поставлен на контроль городской прокуратуры.

Реабилитация нацизма наказывается штрафом в размере от двух до пяти миллионов рублей либо принудительными работами, или лишением свободы на срок до пяти лет.

До этого житель Нижегородской области исказил данные о героях ВОВ и получил штраф в 4 млн рублей за реабилитацию нацизма. Его также лишили права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов и размещением материалов в сетях общего пользования сроком на три года.

Ранее в Санкт-Петербурге два мальчика забросали Вечный огонь снегом.