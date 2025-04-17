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Работодатели смогут проверять правдивость информации в резюме

Работодатели в 2025 году смогут проверять данные из резюме соискателя
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Prostock-studio/Shutterstock/FOTODOM

Минцифры в 2025 году хочет сделать возможной для работодателей проверку данных из резюме соискателя. Об этом сообщил министр цифрового развития РФ Максут Шадаев, пишет ТАСС.

«Мы считаем, что любой работодатель, естественно, с согласия кандидата-соискателя, должен иметь возможность данные, которые указаны в резюме. Подтвердить свой опыт, стаж, образование должно быть просто и удобно», — сказал он.

Соискатель должен будет одобрить запрос от работодателя о подтверждении сведений, предоставленных в резюме.

Недавно директор Института исследования проблем современной политики (ИИПСП) Антон Орлов попросил главу Минтруда России Антона Котякова оценить возможность установления запрета на проведение работодателями субботников с обязательным участием в них сотрудников.

Одно из недавних исследований также показало, что большинство работодателей в России решили увеличить траты на соцпакеты сотрудников вместо повышения их зарплат.

Ранее сообщалось, что в России начнут жестче контролировать серые зарплаты.

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