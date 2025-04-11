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В РФ предложили запретить проведение работодателями субботников

Директор ИИПСП Орлов призвал запретить проведение работодателями субботников
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Кирилл Каллиников/РИА Новости

Директор Института исследования проблем современной политики (ИИПСП) Антон Орлов попросил главу Минтруда России Антона Котякова оценить возможность установления запрета на проведение работодателями субботников с обязательным участием в них сотрудников. Об этом сообщает газета «Известия», ссылаясь на соответствующее обращение Орлова.

«Прошу вас дать оценку возможности введения законодательного запрета на проведение работодателями субботников с обязательным участием в них работников организаций и на внесение данного требования в коллективный договор», — сказано в обращении.

Глава ИИПСП заявил, что в компаниях, на различных предприятиях нередко привлекают сотрудников к участию в мероприятиях, направленных на занятие общественно-полезным трудом. Речь идет об уборке мусора, благоустройстве территории. Работодатели занимаются таким привлечением сотрудников, несмотря на то, что в трудовом законодательстве отсутствует понятие «субботник», а в статье 4 Трудового кодекса РФ прописан прямой запрет на принудительный труд.

Как уточнил автор обращения, сейчас многие частные и государственные предприятия предпочитают использовать труд своих работников вместо найма специализированных служб, а руководители образовательных заведений к подобным мероприятиям привлекают учащихся и студентов.

«Отказ же от участия в субботниках на практике часто приводит к самым разным санкциям — от устного осуждения и удержания премии до непродления трудового контракта, то есть фактического увольнения без объяснения причин», — отметил он.

По словам Орлова, работодатели используют лазейку в законодательстве, чтобы эксплуатировать сотрудников в выходные дни. Эта лазейка позволяет включать такую норму в коллективный договор, который закрепляет обязательность участия работников в подобных мероприятиях.

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