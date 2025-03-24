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Российские работодатели решили увеличить один вид трат вместо зарплат

НПФ «Достойное будущее»: работодатели в России увеличили траты на соцпакет
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Pixabay

Большинство работодателей в России решили увеличить траты на соцпакеты сотрудников вместо повышения их зарплат, пишет газета «Ведомости» со ссылкой на исследование негосударственного пенсионного фонда «Достойное будущее», в котором приняли участие 250 российских компаний.

78% участников опроса сказали, что нарастили траты на соцпакеты в 2024 году. 82% респондентов сообщили о планах увеличить этот вид расходов и в нынешнем году. Каждый четвертый респондент сказал, что его компания увеличит расходы на 10–15%.

60% из тех, кто собирается нарастить траты на соцпакет в 2025 году, сказали, что повысят финансирование программы повышения квалификации и обучения. 57% участников планируют нарастить траты на психологическую поддержку и консультации, 56,6% — на ДМС, 49% — на программу компенсации обедов, 44% — на спортивные направления.

На этой неделе генеральный директор юридической группы АИД Давид Адамс сообщил, что с 1 марта 2025 года работодатели обязаны выплачивать сотрудникам доплату за наставничество. В коммунальном секторе доплата составит не менее 10% от оклада, в частных компаниях — по соглашению, но не ниже норм закона.

Ранее стало известно, сколько российских компаний планируют сокращения в 2025 году.

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