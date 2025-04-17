В Челябинске началась остановка самого вредного производства ЧЭМК

В Челябинске на ЧЭМК началась остановка электродного производства

На Челябинском электрометаллургическом комбинате (ЧЭМК) в рамках поручения президента России Владимира Путина началась плановая остановка электродного производства. Об этом сообщил губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

Глава региона отметил, что это историческое событие означает прекращение самого вредного производства в городе.

Текслер назвал Челябинский электрометаллургический комбинат «первенцем индустриализации»: 95 лет назад ЧЭМК стал первым крупным промышленным предприятием, которое заработало в городе.

«За 95 лет многое изменилось, совсем другие требования, в том числе к экологии. Предприятие находится близко к центру города. Поэтому принято решение об остановке самого вредного производства, которое сегодня находится в городе, — пояснил он.

Губернатор добавил, что процесс прекращения производства последовательный и технически емкий, поэтому должен занять чуть больше двух месяцев.

До этого сообщалось, что Калининский районный суд Челябинска приговорил к трем годам колонии сообщницу бывшего генерального директора Челябинского электрометаллургического комбината Павла Ходоровского, осужденного за связь со школьницами.

Ранее экс-владелец ЧЭМК подал жалобу в Верховный суд по делу об изъятии акций государством.