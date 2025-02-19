Экс-владелец ЧЭМК подал жалобу в Верховный суд по делу об изъятии акций государством

Бывший владелец Челябинского электрометаллургического комбината (ЧЭМК) Юрий Антипов подал жалобу в Верховный суд с требованием признать незаконным передачу в собственность государства акций трех предприятий группы: АО «ЧЭМК», АО «Серовский завод ферросплавов» (СЗФ) и АО «Кузнецкие ферросплавы». Карточка дела опубликована в электронной картотеке арбитражных дел, пишет ТАСС.

«Кассационная жалоба (представление) в ВС РФ», — говорится в карточке.

26 февраля 2024 года Арбитражный суд удовлетворил иск Генпрокуратуры России, согласно которому приватизация ЧЭМК, Серовского завода ферросплавов и компании «Кузнецкие ферросплавы» в 1990-х была проведена незаконно. Предприятия передали в собственность государства.

Бывшие собственники ЧЭМК, в том числе и Юрий Антипов, с опорой на документы пытались опротестовать это решение. Они настаивали, что приватизация была законной и проводилась с ведома Госимущества, Российского фонда федерального имущества, Государственного комитета по управлению госимуществом, министерства промышленности, ФАС, Комитета РФ по металлургии. Однако суд оставил кассационную жалобу без удовлетворения.

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