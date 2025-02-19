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Экс-владелец ЧЭМК подал жалобу в Верховный суд по делу об изъятии акций государством

Экс-владелец ЧЭМК Антипов пытается обжаловать в Верховном суде национализацию
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Freepik.com

Бывший владелец Челябинского электрометаллургического комбината (ЧЭМК) Юрий Антипов подал жалобу в Верховный суд с требованием признать незаконным передачу в собственность государства акций трех предприятий группы: АО «ЧЭМК», АО «Серовский завод ферросплавов» (СЗФ) и АО «Кузнецкие ферросплавы». Карточка дела опубликована в электронной картотеке арбитражных дел, пишет ТАСС.

«Кассационная жалоба (представление) в ВС РФ», — говорится в карточке.

26 февраля 2024 года Арбитражный суд удовлетворил иск Генпрокуратуры России, согласно которому приватизация ЧЭМК, Серовского завода ферросплавов и компании «Кузнецкие ферросплавы» в 1990-х была проведена незаконно. Предприятия передали в собственность государства.

Бывшие собственники ЧЭМК, в том числе и Юрий Антипов, с опорой на документы пытались опротестовать это решение. Они настаивали, что приватизация была законной и проводилась с ведома Госимущества, Российского фонда федерального имущества, Государственного комитета по управлению госимуществом, министерства промышленности, ФАС, Комитета РФ по металлургии. Однако суд оставил кассационную жалобу без удовлетворения.

Ранее руководство национализированного «Арианта» анонсировало миллиардные инвестиции.

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