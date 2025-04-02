В Гидрометцентре назвали регионы с высоким классом пожароопасности

В ближайшее время в трех российских регионах ожидается высокая опасность пожаров. Об этом ТАСС рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Ученый подчеркнул, что из-за теплой погоды до конца этой недели в Астраханской, Херсонской, Челябинской областях прогнозируется четвертый, самый высокий класс пожароопасности.

21 марта сообщалось, что первый в этом году лесной пожар ликвидировали в Московской области. Возгорание произошло в Озерном участковом лесничестве в городском округе Балашиха. Из-за ветра площадь пожара достигла 0,95 га, он был полностью потушен за 1,5 часа. Причиной возгорания стал человеческий фактор.

16 марта сообщалось, что спасателям удалось потушить пожар в лесном массиве в районе Гидростроителей города Краснодара. Площадь возгорания составила 8 га.

Ранее в Приморье разбушевались природные пожары.