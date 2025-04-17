В 2025 году в России ожидают двукратного роста цен на авиабилеты

Основатель RunAvia Патраков: цены на авиабилеты в 2025 году взлетят в два раза

В России спрос на авиаперелеты значительно превышает предложение, что отразится на стоимости билетов на самолеты. Причем цены будут в большей степени расти на внутренних направлениях, рассказал основатель сервиса по обеспечению безопасности полетов RunAvia Андрей Патраков в пресс-центре НСН.

Сложившуюся ситуацию специалист назвал «идеальным штормом», напомнив, что непростая экономическая ситуация также не снижает себестоимость перелетов.

«Стоимость билетов возрастает именно на внутренних рейсах при том, что на международных рейсах она либо вообще не меняется, либо снижается, как с перелетами в Токио через Шанхай по цене перелета в Сочи», — подчеркнул эксперт, добавив, что это свидетельствует о конкуренции на российском рынке.

В ближайшее время сложившаяся ситуация сохранится, поэтому по России перелеты продолжат дорожать, причем за последние три года рост цен уже достиг двукратного размера. По отдельным направлениям он достигал 20–40%, в этом году двузначного повышения также избежать не получится, заключил Патраков.

До этого главный редактор портала «Авиа.ру» Роман Гусаров предупредил, что на фоне дефицита авиапарка и разгона инфляции рост спроса на авиаперелеты предстоящим летом грозит очередным скачком цен на билеты – в июле-августе рост может достичь 10–15%. Стоимость перелетов однозначно превысит прошлогодние показатели, считает эксперт.

Ранее Российский союз туриндустрии заявил, что россияне могут слетать в Токио по цене Сочи.