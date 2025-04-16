Российский союз туриндустрии: россияне могут слетать в Токио по цене Сочи

Вице-президент РСТ Горин: сейчас билет в Токио стоит столько же, сколько и в Сочи

Рост интереса россиян к международным перевозкам составляет до 30% по отдельным направлениям. Причем стоимость отдыха по туристическим пакетам зачастую значительно дешевле. Складывается парадоксальная ситуация, при которой слетать в Токио стоит также, как и в Сочи в пик сезона, рассказал вице-президент РСТ, председатель правления ассоциации агентств воздушного транспорта Дмитрий Горин в пресс-центре НСН.

На данный момент фиксируется снижение внутренних перевозок на 2% по сравнению с прошлогодними показателями, год к году разница может вырасти до 6%. При этом по международным направлениям напротив наблюдается рост – от 7 до 30%.

Стоимость отдыха растет как минимум на инфляционный процент, отметил Горин. Причем в рамках турпакета, по его словам, путешествия обходятся дешевле и в вопросах перелета, и в вопросах проживания.

Особой популярностью в начале лета среди россиян пользуются Турция, Таиланд и Китай как транзитная страна по дороге в Японию и Южную Корею. Растет интерес к Египту, ОАЭ, Вьетнаму.

«Сейчас складывается парадоксальная ситуация, когда билет китайской авиакомпании через Шанхай в Токио стоит столько же, сколько в Сочи в пик сезона. А это 40 тысяч рублей и более», — заключил турэксперт.

До этого главный редактор портала «Авиа.ру» Роман Гусаров предупредил, что на фоне дефицита авиапарка и разгона инфляции рост спроса на авиаперелеты предстоящим летом грозит очередным скачком цен на билеты – в июле-августе рост может достичь 10-15%. Стоимость перелетов однозначно превысит прошлогодние показатели, считает эксперт.

Ранее в АТОР подсчитали стоимость туров в Турцию.