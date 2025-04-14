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Россиян предупредили о значительном скачке цен на авиаперелеты

Авиаэксперт Гусаров: летом 2025 года цены на авиабилеты подскочат на 10-15%
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Shutterstock/Ivan Kruk

В России предстоящим летом традиционно значительно вырастет количество перелетов. На фоне дефицита авиапарка и разгона инфляции это грозит очередным скачком цен на авиабилеты – в июле-августе рост может достичь 10-15%, рассказал 360.ru главный редактор портала «Авиа.ру» Роман Гусаров.

Стоимость перелетов однозначно превысит прошлогодние показатели, считает эксперт.

«У нас высокая инфляция, у нас может керосин подорожать, может курс рубля измениться. Много всяких факторов, которые в любом случае будут давить на цены», — пояснил он.

По сравнению с летом 2024 года цены могут быть выше на 10-15%. На отдельных направлениях может возникнуть дефицит билетов, что сделает их стоимость еще более высокой, предупредил специалист.

Напомним, Гусаров отмечал, что введение «периодов охлаждения», в течение которых россияне смогут возвращать любые, даже невозвратные билеты, взвинтит на них цены. Авиакомпании вынуждены будут повысить цены на билеты, так как будут закладывать вероятность таких рисков в их стоимость, предупредил эксперт.

Ранее были найдены самые дешевые авиабилеты на майские праздники.

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