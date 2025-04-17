AP: в США произошел взрыв на заводе для ракетных двигателей

В США произошел взрыв на испытательном полигоне завода Northrop Grumman по производству твердотопливных ракетных двигателей. Об этом пишет Associated Press.

При взрыве пострадавших не обнаружили. При этом одно из строений завода было уничтожено. На месте происшествия продолжается расследование. Гражданам посоветовали избегать посещения этого района из-за следственных действий.

До этого компания Toyota остановила еще один завод из-за взрыва на предприятии Chuo Spring.

По данным издания, будет остановлена одна линия на заводе Daihatsu в Киото. Незадолго до этого автоконцерн объявил о приостановке с 10 марта трех линий на двух заводах в префектуре Аити из-за нехватки деталей после взрыва на предприятии компании Chuo Spring 6 марта. На этих линиях выпускаются модели Harrier и RAV4.

В октябре 2023 года на заводе Chuo Spring в городе Тойота в префектуре Айти также произошел взрыв. Из-за сбоя в поставках деталей Toyota остановила работу 13 линий на восьми из 14 сборочных заводов в стране.

Ранее в Ганновере на территории завода по производству шин произошел взрыв.