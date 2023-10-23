Toyota возобновит выпуск машин после взрыва на предприятии в Японии

Концерн Toyota Motor полностью возобновит производство в Японии 26 октября после сбоя, вызванного взрывом на заводе поставщика деталей. Об этом сообщает агентство Kyodo.

Взрыв произошел 16 октября в городе Тойота в префектуре Айти на заводе компании Chuo Spring, который производит пружины подвески. Из-за сбоя в поставках деталей Toyota остановила работу 13 линий на восьми из 14 сборочных заводов в стране.

На остановленных заводах выпускаются в том числе внедорожники RAV4 и Land Cruiser. 21 октября Chuo Spring сообщила, что возобновила работу после ремонта оборудования. Во вторник в центральной Японии ​​перезапустят пять заводов Toyota, работа последнего возобновится в четверг.

Производство на всех 14 заводах компании в Японии было остановлено в марте прошлого года после того, как один из ее поставщиков пострадал от кибератаки. В августе этого года производство снова остановилось из-за сбоя в системе заказа запчастей.

Ранее стало известно, что Hyundai начнет выпуск автомобилей в Саудовской Аравии.