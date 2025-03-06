Завод по производству шин взорвался в Ганновере

Bild: в Ганновере на территории завода по производству шин произошел взрыв

В Ганновере на территории завода компании-производителя шин Continental произошел взрыв. Об этом сообщает газета Bild.

По предварительным данным, в одном из зданий предприятия на верхних этажах взорвался котельный агрегат. На место происшествия прибыли спасательные службы. Другие подробности произошедшего пока неизвестны.

До этого сообщалось, что в Японии на заводе Toyota взорвался промышленный пылесборник. Взрыв произошел на расположенном в префектуре Айти заводе, на котором изготавливают комплектующие для автоконцерна Toyota. Предприятие Fujioka, где произошел взрыв, входит в Toyota Boshoku Group.

Также сообщается, что в результате инцидента получили ранения минимум три человека, один из которых находится в тяжелом состоянии. По предварительным данным, на заводе взорвался один из промышленных пылесборников. На место происшествия прибыли спасатели.

Кроме того, в мексиканском городе Сапопан загорелся автосалон.

Ранее массовая авария парализовала движение на трассе в Подмосковье.