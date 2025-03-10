Toyota остановит еще один завод из-за взрыва на аффилированном предприятии

Автоконцерн Toyota приостановит работу еще одного завода из-за дефицита комплектующих, вызванного взрывом на предприятии компании Chuo Spring, аффилированной с автопроизводителем. Об этом пишет The Japan Times.

По данным издания, будет остановлена одна линия на заводе Daihatsu в Киото. Незадолго до этого автоконцерн объявил о приостановке с 10 марта трех линий на двух заводах в префектуре Аити из-за нехватки деталей после взрыва на предприятии компании Chuo Spring 6 марта. На этих линиях выпускаются модели Harrier и RAV4.

В октябре 2023 года на заводе Chuo Spring в городе Тойота в префектуре Айти также произошел взрыв. Из-за сбоя в поставках деталей Toyota остановила работу 13 линий на восьми из 14 сборочных заводов в стране.

7 марта Росстандарт сообщал, что Toyota отзовет в России 2,2 тысячи кроссоверов Highlander из-за дефекта каркаса заднего сиденья. Уточнялось, что отзыв затронет 2233 автомобиля, проданных в России с 28 ноября 2020 года по 21 апреля 2023-го. Речь о машинах, у которых спинка заднего дивана состоит из двух секций, складывающихся в пропорции 60 на 40%.

Ранее ввоз новых автомобилей в Россию обрушился на 73%.