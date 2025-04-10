Путин назначил нового посла в Черногории

Президент России Владимир Путин назначил послом в Черногории Александра Лукашика. Указ главы государства опубликовали на сайте правительства.

Предыдущего посла Владислава Масленникова освободили от должности в сентябре прошлого года. Масленников возглавлял дипмиссию в Черногории с 2019 года.

Лукашику 66 лет. С 2022 года он занимал должность директора департамента по связям с субъектами РФ, парламентом и общественными объединениями в МИД. До этого он работал на различных должностях в центральном аппарате министерства и за рубежом. С 2016 по 2022 год Лукашик работал временным поверенным в делах России на Украине. Имеет дипломатический ранг чрезвычайного и полномочного посланника 1 класса.

До этого Дамаск решил назначить нового посла Сирии в России, глава диппредставительства республики в Москве Башар аль-Джаафари уже получил уведомление об отзыве.

Ранее МИД Сирии принял решение по послу в России.