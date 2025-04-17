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Карьерный эксперт объяснила, как грамотно уволить сотрудника

HR-эксперт Бухвалова: начальнику важно быть деликатным при увольнении сотрудника
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Lee Charlie/Shutterstock/FOTODOM

Увольнение сотрудника — это сложный процесс как для руководителя, так и для подчиненного. Процедура требует от начальника деликатности и внимательного подхода. Об этом в беседе с РИАМО сообщила карьерный эксперт центра «Профессии будущего» Ольга Бухвалова. Она подчеркнула, что неправильные действия могут привести к конфликтам, порче репутации компании и даже юридическим последствиям.

Перед тем, как вызвать сотрудника на разговор, эксперт посоветовала определить точную причину увольнения (низкая производительность, нарушение трудовой дисциплины и т.д.), а также обозначить время и место встречи. Лучше всего беседовать в тишине, вдали от посторонних.

«Будьте честными и открыто отвечайте на возникающие у сотрудника вопросы. Предложите поддержку: это может быть помощь в поиске работы или рекомендации. Важно задокументировать все шаги и договоренности процесса увольнения — так вы избежите каких-либо недоразумений и зафиксируете все условия, включая финансовый вопрос», — сказала Бухвалова.

После ухода коллеги не стоит обсуждать его увольнение с командой. Достаточно описать ситуацию в общих чертах, добавила она.

Директор по персоналу и организационному развитию сервиса «Работа.ру» Юлия Санина до этого рассказала о самых выгодных способах уволиться с работы.

Она порекомендовала выходить в отпуск с последующим увольнением. Последним рабочим днем станет завершающий день отпуска, а это значит, что работник получит отпускные и зарплату за отработанное время.

Ранее в Соцфонде объяснили, как пенсионеры могут скорректировать стаж.

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