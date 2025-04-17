Россиянам рассказали о самых выгодных способах уволиться с работы

Выход в отпуск с последующим увольнением – это один из самых выгодных способов увольнения с работы. Последним рабочим днем станет завершающий день отпуска, а это значит, что работник получит отпускные и зарплату за отработанное время, рассказала RT директор по персоналу и организационному развитию сервиса «Работа.ру» Юлия Санина.

Вариант с отпуском с последующим увольнением наиболее выгоден для работников, у которых накопилось много неиспользованных дней отпуска, отметила эксперт. Она напомнила, что самый распространенный способ увольнения сегодня – это заявление по собственному желанию, но в этом случае сотрудник должен отработать две недели. Отказаться от этого можно только по договоренности с руководством. При двухнедельной отработке компания должна заплатить сотруднику компенсацию за неиспользованный отпуск.

Без отработки уйти можно при поступлении в учебное заведение, выходе на пенсию, призыве в армию и другим уважительным причинам.

Если сотрудник проработал в организации не менее 11 месяцев, но не более года, то ему рассчитывается компенсация за полный рабочий год, отметила Санина.

«Аналогичное правило применяется, если работник отработал от 5,5 до 11 месяцев и увольняется в связи с сокращением штата или ликвидацией организации», — добавила эксперт.

Таким образом, при работе в течение 11 месяцев, отпускные дни, за которые выплачивается компенсация, учитываются пропорционально отработанным месяцам. При работе десять с половиной месяцев назначается полная компенсация неиспользованного отпуска, заключила специалист.

До этого юрист Алла Георгиева назвала май и июнь самыми невыгодными месяцами для отпуска в 2025 году, так как в них мало рабочих дней. Наиболее выгодно взять отпуск в июле или октябре, где будет 23 рабочих дня. Также неплохо отдохнуть в сентябре, где 22 рабочих дня.

Ранее стало известно о российской стюардессе, которая два года не была на работе, уходя в отпуск и на больничный.