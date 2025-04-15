В Соцфонде рассказали, как пенсионеры могут скорректировать стаж

В СФР заявили, что пенсионеры могут скорректировать стаж через «Госуслуги»

Пенсионеры могут проверить объем учтенного стажа работы и подать запрос на корректировку данных на портале «Госуслуги». Об этом сообщили РИА Новости в Социальном фонде России (СФР).

Если на пенсионном счете нет информации о каких-либо периодах работы или, наоборот, есть ошибочные данные, необходимо обратиться к работодателю, чтобы он дополнил сведения либо представил корректную информацию в СФР.

Сделать такой запрос можно на «Госуслугах» с помощью сервиса корректировки лицевого счета. Специалисты Соцфонда, получив такую заявку, помогут обратиться к работодателю, организации-правопреемнику либо в архив, если компании, в которой работал человек, уже не существует, рассказали в фонде.

Там добавили, что сведения о накопленном стаже, количестве заработанных пенсионных коэффициентов и размере пенсии можно найти в личном кабинете на портале. Сумму же пенсионных накоплений — в уведомлениях из Соцфонда.

На прошлой неделе депутат Госдумы Алексей Говырин сообщал, что момент увольнения влияет не только на размер будущей пенсии работающего пенсионера, но и на дату, с которой она начнет выплачиваться в новом размере.

Ранее россиян предупредили о новом виде телефонного мошенничества с «Госуслугами».