Суд арестовал замдиректора дорожного департамента Ивановской области

Замдиректора департамента дорог Ивановской области арестовали по делу о взятке

Суд заключил под стражу первого заместителя директора департамента дорожного хозяйства и транспорта Ивановской области Алексея Панкова. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

«Суд ходатайство удовлетворил, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца. Ход расследования уголовного дела находится на контроле прокурора Ивановской области», — сообщили в ведомстве.

Отмечается, что Панков проходит по делу о получении взяток на сумму свыше 50 млн рублей.

За день до этого сообщалось о задержании директора департамента дорожного хозяйства Ивановской области в рамках того же уголовного дела.

По версии следствия, чиновники получали взятки от представителя одной из коммерческих организаций, создавая для нее благоприятные условия при заключении и исполнении госконтрактов на ремонт и содержание автомобильных дорог.

Ранее суд арестовал начальника Военно-строительной компании.