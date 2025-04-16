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Обвиненный во взятке замгубернатора Тюменской области заключил контракт

Экс-замглавы Тюменской области Вахрин заключил контракт о военной службе
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Правительство Тюменской области

Заместитель губернатора Тюменской области Вячеслав Вахрин, арестованный в 2024 году по обвинению в получении особо крупной взятки, заключил контракт на службу в Вооруженных силах, после чего был освобожден из-под стражи. Об этом РИА Новости со ссылкой на суд.

Согласно апелляционному постановлению, расследование уголовного дела в отношении чиновника временно приостановлено. Основанием стало подписание Вахриным контракта о прохождении военной службы. Уточняется, что освобождение из СИЗО произошло в день заключения контракта.

Вахрин был задержан в июне 2024 года по подозрению в получении взятки на сумму 13 млн рублей. По версии следствия, в декабре 2022 года он получил от руководителя компании «Восток Девелопмент» Алексея Гоцыка скидку на покупку двух квартир в элитном жилом комплексе в Тюмени. В обмен чиновник якобы обещал содействие в решении вопросов, связанных с бизнесом застройщика. Обвинения в коррупции Вахрин и Гоцык отрицают.

Ранее сообщалось, что обвиняемый во взяточничестве генерал захотел пойти на СВО.

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