У берегов индонезийского острова произошло землетрясение

В Индонезии у берегов острова Сулавеси зафиксировано землетрясение магнитудой 5,6. Об этом сообщает геологическая служба США (USGS).

По ее данным, подземные толчки произошли в 00:51 (03:51 мск) в 46 км к юго-востоку от города Модиси, где живут примерно 10 тыс. чел. Очаг залегал на глубине 10 км. О пострадавших и разрушениях не сообщалось.

close Алина Джусь/«Газета.Ru»

28 марта в Мьянме произошло несколько мощных землетрясений, магнитуда которых достигала 7,7. Афтершоки ощущались в Таиланде, Китае и Вьетнаме. В Мьянме был поврежден ряд зданий, госпитализированы множество людей. В результате толчков обрушился мост через реку Иравади, был частично разрушен исторический дворец Мандалай. Власти объявили режим ЧП.

Ранее россиянин рассказал «Газете.Ru», что жители Мьянмы боятся возвращаться в дома.