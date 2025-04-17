Россиян предупредили о мошенническом сценарии с арендой жилья

F6: мошенники похитили у россиян 12 миллионов рублей через схему с арендой жилья

Мошенники начали обманывать россиян с помощью публикации выгодных объявлений о сдаче квартир в новых жилых комплексах. Об этом РИА Новости рассказали в компании F6.

Там подчеркнули, что злоумышленники предлагают пройти регистрацию в системе «Умный дом», чтобы пройти на закрытую территорию жилищного комплекса, в котором якобы сдается квартира. Так они получают доступ к банковскому счету пользователя.

В компании утверждают, что от действий мошенников с применением подобной схемы с начала 2025 года пострадали более тысячи россиян, у которых похитили 11,7 млн рублей.

В F6 предупредили, что подобные предложения о «сдаче» квартир появляются в профильных Telegram-чатах и каналах, группах и сообществах в соцсетях, посвященных аренде недвижимости. Зачастую в объявлениях стоимость аренды на 20-40% ниже среднего.

До этого сообщалось, что мошенники получают доступ к личным данным и аккаунтам на «Госуслугах», предлагая помочь с функцией демонстрации экрана на смартфоне.

Ранее россиянам сообщили о новой тактике мошенников с дипфейками.