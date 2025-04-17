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Россиян предупредили о мошенниках, «предлагающих помочь» с демонстрацией экрана

Мошенники получают доступ к «Госуслугам» через демонстрацию экрана на смартфоне
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РИА Новости

Мошенники получают доступ к личным данным и аккаунтам на «Госуслугах», предлагая помочь с функцией демонстрации экрана на смартфоне. Об этом ТАСС рассказали в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.

Там сообщили, что жертвам звонит «правоохранитель, начальник или представитель госорганов». Он требует зарегистрироваться на каком-то ресурсе, а чтобы ускорить процесс предлагает помочь через демонстрацию экрана на телефоне. Таким образом злоумышленник видит личные данные и восстанавливает доступ к аккаунту на «Госуслугах».

«Код подтверждения, поступивший гражданину, также будет в ходе общения считан мошенниками с экрана», — заявили в МВД.

Там добавили, что после окончания разговора у мошенника есть данные для того, чтобы взломать аккаунт жертвы на портале и ограничить доступ туда настоящего владельца профиля. В ведомстве подчеркнули, что использование демонстрации экрана при таком сценарии опасно.

На прошлой неделе глава направления внутренней информационной безопасности облачного провайдера Selectel Андрей Баранников предупредил о том, что мошенники маскируют вредоносные ссылки в мессенджерах под безобидный контент. По словам эксперта, в WhatsApp пользователи получают сообщения со ссылкой или открыткой, а при попытке прочитать содержимое их просят ввести данные на фальшивом сайте «Госуслуги». После этого злоумышленники могут при помощи украденного аккаунта оформить кредит или сделку с недвижимостью на обманутого юзера.

Ранее россиянам сообщили о новой тактике мошенников с дипфейками.

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