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Россиянам рассказали о новой тактике мошенников

«Известия»: в РФ мошенники все чаще используют дипфейки

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Shutterstock

В России выросло число атак мошенников с использованием дипфейков, пишут «Известия» со ссылкой на данные компании «Информзащита».

Отмечается, что жертвами при таких схемах чаще всего становятся сотрудники банков и финансовых организаций.

«В 2024 году число атак с использованием технологии дипфейк в финансовом секторе выросло на 13% — до 5,7 тыс. случаев. По оценкам компании, такие атаки успешны в 15–20%», — говорится в публикации.

Однако, по словам начальника отдела информационной безопасности банка «Хлынов» Андрея Попова, пользователи в последнее время становятся более осторожными. Также для мошенников представляют сложность современные методы верификации личности, такие как двухфакторная аутентификация.

До этого РИА Новости со ссылкой на экспертов РАНХиГС сообщало, что этой осенью россиян ожидает значительная волна мошеннических атак с использованием технологии дипфейк.

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