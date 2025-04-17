Северное сияние в России прямо сейчас

В результате сильной магнитной бури жители разных регионов России наблюдали северное сияние. Его заметили в Московской, Владимирской области, Ленинградской, Псковской, Новгородской областях. Кадры публиковали также жители Свердловской области, Марий Эл и из Нового Уренгоя в Ямало-Ненецком автономном округе.

Северное сияние — это красочное свечение в ночном небе, которое возникает, когда заряженные частицы от Солнца сталкиваются с атмосферой Земли. Эти частицы, направленные магнитным полем планеты к полюсам, взаимодействуют с кислородом и азотом, заставляя их светиться: кислород дает зеленые и красные оттенки, а азот — синие и фиолетовые. Чаще всего это явление можно увидеть в северных регионах, таких как Скандинавия, Канада, Аляска и север России. Северное сияние выглядит как переливающиеся волны, ленты или спирали, медленно танцующие в небе.

На этой неделе на Землю обрушилась мощная геомагнитная буря, вызванная двумя крупными выбросами солнечной плазмы, которые достигли нашей планеты и ударили по магнитосфере. По прогнозам синоптиков, возмущения магнитного поля будут продолжаться волнообразно до утра четверга, а наиболее интенсивная фаза пришлась на утро среды. Такие геомагнитные колебания могут вызывать перепады артериального давления, головные боли, обострение хронических заболеваний и общее ухудшение самочувствия у метеочувствительных людей, а также возможные сбои в работе радиосвязи и навигационных систем.