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Российские пилоты увидели НЛО

Aviaincident: российские пилоты заметили НЛО в небе на рейсе Ижевск — Москва
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Нина Зотина/РИА Новости

Российские пилоты увидели неопознанный летающий объект (НЛО) во время выполнения рейса Ижевск — Москва. Об этом написал Telegram-канал Aviaincident.

О наблюдении НЛО, напоминающего белый шар-зонд, слева по курсу полета доложил пилот самолета RRJ-95, совершавшего рейс номер SDM6886. Инцидент был зафиксирован в 61 км к юго-востоку от Владимира. По словам членов экипажа, объект находился на 20 км выше высоты полета. О зонде было сообщено силам противовоздушной обороны.

До этого в небе над Киевом в небе был обнаружен неизвестный объект.

На кадрах с места событий видно, как камера перемещается с видов ночного Киева на яркий светящийся объект в ночном небе. При значительном приближении появляется эффект переливания цветов. В марте этого года похожий случай был зарегистрирован в Харькове — местные жители заметили в небе «огненную полосу», от которой исходил свет.

Ранее пилоты летевшего из Петербурга пассажирского самолета заметили НЛО.

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