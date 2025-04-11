Российские пилоты увидели НЛО

Российские пилоты увидели неопознанный летающий объект (НЛО) во время выполнения рейса Ижевск — Москва. Об этом написал Telegram-канал Aviaincident.

О наблюдении НЛО, напоминающего белый шар-зонд, слева по курсу полета доложил пилот самолета RRJ-95, совершавшего рейс номер SDM6886. Инцидент был зафиксирован в 61 км к юго-востоку от Владимира. По словам членов экипажа, объект находился на 20 км выше высоты полета. О зонде было сообщено силам противовоздушной обороны.

До этого в небе над Киевом в небе был обнаружен неизвестный объект.

На кадрах с места событий видно, как камера перемещается с видов ночного Киева на яркий светящийся объект в ночном небе. При значительном приближении появляется эффект переливания цветов. В марте этого года похожий случай был зарегистрирован в Харькове — местные жители заметили в небе «огненную полосу», от которой исходил свет.

Ранее пилоты летевшего из Петербурга пассажирского самолета заметили НЛО.