Пилоты пассажирского самолета заметили НЛО во время полета над Россией

Пилоты пассажирского самолета Airbus A319 заметили неопознанный летающий объект (НЛО) во время перелета из петербургского аэропорта Пулково в Челябинск. Об этом сообщает Telegram-канал Aviaincident.

«Командир доложил о статичном шаре серого цвета, похожем на шар-зонд», — говорится в публикации.

Инцидент, не повлиявший на безопасность полета, произошел 27 февраля около 9:08 по московскому времени, уточнили в Telegram-канале. О нем оповестили заинтересованные органы.

18 февраля сообщалось, что в аэропорту турецкого города Газиантеп ввели ограничения на прием и вылет самолетов из-за сообщений о светящемся неопознанном объекте в небе. По данным газеты T24, радары не определили объект. Была вероятность, что это был беспилотник. Полеты планировали возобновить после уточнения информации.

В конце января пилоты самолетов, вылетающих из стамбульского аэропорта имени Сабихи Гёкчен, заявили о загадочном объекте, который создавал угрозу столкновения. Они рассказали, что получили сигнал от бортовой системы предупреждения столкновений в воздухе о некотором объекте, находящемся на высоте менее 150 метров. Природа и местоположение этого объекта остаются неизвестными.

Ранее пилоты самолета заметили НЛО в небе над Ставропольским краем.