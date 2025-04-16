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Илон Маск заявил об оставшейся у Британии надежде

Маск: у Британии еще есть надежда после определения понятия «женщина»
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Allison Robbert/Pool/Reuters

Учитывая, что британцам удалось определиться с тем, кого следует называть женщинами, у их страны еще есть надежда, полагает американский предприниматель Илон Маск. Об этом он написал на своей странице в соцсети X.

«Может быть, у Великобритании еще есть надежда», — высказался Маск, согласившись с мнением другого пользователя, что королевству еще предстоит «длинный путь».

Так бизнесмен прокомментировал недавнее решение верховного суда Великобритании, вынесшего вердикт, могут ли трансгендеры, имеющие сертификаты о признании пола, относиться к понятию «женщина».

По мнению судей, термины «женщина» и «пол» относятся к биологической женщине и биологическому полу. Решение было принято единогласно.

14 апреля парламент Венгрии принял поправку к конституции страны о признании только двух полов — мужского и женского. Голоса в поддержку этого решения отдали 140 депутатов, против оказались 21, тех, кто воздержался, не было.

Ранее в окружении Маска заявили, что он стремится завести как можно больше детей.

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