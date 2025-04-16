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В окружении Маска заявили, что он стремится завести как можно больше детей

WSJ: Илон Маск создает «легион» из своих детей
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Alex Brandon/AP

Американский бизнесмен Илон Маск слишком обеспокоен демографическими проблемами человечества и намерен подарить планете как можно больше людей с высоким уровнем интеллекта. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на неназванные источники в окружении предпринимателя.

«Маск называет свое потомство «легионом» — в рамках его мрачного видения мира цивилизация находится под угрозой из-за сокращения численности населения»‎, — говорится в материале.

Собеседники издания также предположили, что Маск ищет матерей для своих детей в его соцсети Х.

В начале апреля сообщалось, что предприниматель передал Эшли Сент-Клер, матери своего предполагаемого 13-го ребенка, $2,5 млн и выделил еще $500 тыс.

26-летняя американская консервативная активистка и писательница Эшли Сент-Клер перед этим рассказала журналистам, что родила ребенка от Маска, и попросила уважать частную жизнь. По ее словам, малышу уже пять месяцев. Активистка призналась, что не рассказывала об этом раньше, чтобы защитить ребенка от лишнего внимания. Сент-Клер пообещала, что сделает все возможное, чтобы ребенок рос в безопасности. Женщина призвала представителей СМИ «уважать тайну личной жизни».

Сам Илон Маск публично отреагировал на сообщения о рождении еще одного ребенка одним словом — «Ого!».

Ранее Трамп убрал знаменитый стол из Овального кабинета из-за козявки сына Маска.

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