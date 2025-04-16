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Стал известен мотив подозреваемого в поджоге резиденции главы Пенсильвании

WP: подозреваемый в поджоге резиденции Шапиро хотел остановить войну в Газе
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Commonwealth Media Services

Подозреваемый в поджоге резиденции губернатора штата Пенсильвания Джоша Шапиро хотел остановить войну в секторе Газа. Об этом пишет газета The Washington Post со ссылкой на ордер на обыск.

«Коди Балмер, 38 лет, сделал заявление в звонке по номеру 911 после того, как покинул собственность, в котором он сообщил диспетчерам о своем собственном нападении. Он якобы сказал, что Шапиро должен знать, что он «не будет участвовать в его планах относительно того, что он хочет сделать с палестинским народом», — говорится в ордере.

Резиденцию Шапиро подожгли 13 апреля. Полицейские эвакуировали губернатора Пенсильвании и его семью. В результате произошедшего никто не пострадал, пожар был потушен.

14 апреля подозреваемый в поджоге дома Шапиро Коди Балмер был задержан. Мужчина уже был фигурантом нескольких дел о поджоге. Ему собираются предъявить обвинение в терроризме и покушении.

Ранее США опубликовали документы о покушении на Кеннеди и других политиков.

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