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Задержан подозреваемый в поджоге резиденции главы Пенсильвании

CNN: дом губернатора Пенсильвании Шапиро попытались поджечь
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Rachel Wisniewski/Reuters

Подозреваемый в поджоге дома губернатора Пенсильвании Джоша Шапиро Коди Балмер был задержан. Об этом сообщил телеканал CNN.

Балмер уже был фигурантом нескольких дел о поджоге. Ему собираются предъявить обвинение в терроризме и покушении.

По словам полковника полиции Пенсильвании Джорджа Бивенса, при нападении на резиденцию Шапиро Балмер был методичен, что указывает на наличие у него четкого плана преступления — он перелез через забор и вломился в дом, пробыв там менее минуты, после чего устроил поджог.

До этого сообщалось, что неизвестные подожгли резиденцию губернатора Пенсильвании Шапиро. В результате произошедшего никто не пострадал, пожар был потушен.

Полицейские подчеркивают, что расследование поджога продолжается.

Шапиро рассказал, что он и его семья проснулись приблизительно в 2:00 (9:00 мск) от стука полицейских в дверь, которые сообщили, что начался пожар. Во время тушения возгорания полицейские эвакуировали семью главы штата — его жену и четырех детей, а также двух собак.

Ранее США опубликовали документы о покушении на Кеннеди и других политиков.

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