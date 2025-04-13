Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Неизвестные подожгли резиденцию губернатора штата Пенсильвания

ABC: неизвестные подожгли резиденцию губернатора Пенсильвании Шапиро
close
Rachel Wisniewski/Reuters

Полицейские эвакуировали губернатора штата Пенсильвания Джоша Шапиро (Демократическая партия США) и его семью из их резиденции после того, как неизвестные подожгли здание. Об этом сообщает ABC News.

В публикации отмечается, что в результате произошедшего никто не пострадал, пожар был потушен.

Полицейские подчеркивают, что расследование поджога продолжается.

Шапиро рассказал, что он и его семья проснулись приблизительно в 2:00 (9:00 мск) от стука полицейских в дверь, которые сообщили, что начался пожар. Губернатор отметил, что в резиденцию вызвали пожарных города Гаррисберг. Пока они тушили возгорание, полицейские эвакуировали семью главы штата.

Губернатор добавил, что пожар нанес значительный ущерб части дома.

31 марта сообщалось, что в штате Нью-Мексико подожгли отделение Республиканской партии США.

Инцидент, который Республиканская партия назвала «намеренным актом поджога», произошел в городе Альбукерке. Вход в отделение партии был уничтожен, а на стене здания была сделана надпись с осуждением деятельности миграционной службы США.

Ранее разъяренные жители Лос-Анджелеса поймали поджигателя, попытавшегося устроить пожар.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами