Неизвестные подожгли резиденцию губернатора штата Пенсильвания

Полицейские эвакуировали губернатора штата Пенсильвания Джоша Шапиро (Демократическая партия США) и его семью из их резиденции после того, как неизвестные подожгли здание. Об этом сообщает ABC News.

В публикации отмечается, что в результате произошедшего никто не пострадал, пожар был потушен.

Полицейские подчеркивают, что расследование поджога продолжается.

Шапиро рассказал, что он и его семья проснулись приблизительно в 2:00 (9:00 мск) от стука полицейских в дверь, которые сообщили, что начался пожар. Губернатор отметил, что в резиденцию вызвали пожарных города Гаррисберг. Пока они тушили возгорание, полицейские эвакуировали семью главы штата.

Губернатор добавил, что пожар нанес значительный ущерб части дома.

31 марта сообщалось, что в штате Нью-Мексико подожгли отделение Республиканской партии США.

Инцидент, который Республиканская партия назвала «намеренным актом поджога», произошел в городе Альбукерке. Вход в отделение партии был уничтожен, а на стене здания была сделана надпись с осуждением деятельности миграционной службы США.

Ранее разъяренные жители Лос-Анджелеса поймали поджигателя, попытавшегося устроить пожар.