Площадь пожара на заводе в Курске достигла 17 тысяч «квадратов»

МЧС: площадь пожара на предприятии в Курске увеличилась до 17 тысяч «квадратов»

Площадь пожара на Курском подшипниковом заводе «АПЗ-20» достигла 17 тысяч квадратных метров. Об этом сообщили в Telegram-канале МЧС России.

«Произошло частичное обрушение конструкций. Группировка увеличена до 100 сотрудников и 30 единиц техники», — говорится в сообщении.

В МЧС отметили, что возгорание в настоящее время уже локализовано.

О пожаре на заводе сообщал Telegram-канал SHOT. По его данным, из разных районов города был виден густой черный дым. Очевидцы рассказали, что возгорание произошло в помещении, которое сдавалось в аренду владельцу шиномонтажа.

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил, что здание оказалось полностью охвачено огнем. При этом угрозы распространения пожара на жилые дома нет. Врио главы региона отметил, что, предварительно, пожар начался в цехе по изготовлению резинотехнической продукции.

Ранее в Самаре потушили крупный пожар.