В Самаре потушили крупный пожар

Природный пожар в Самаре, из-за которого пришлось эвакуировать детский сад, ликвидирован. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС России.

«Пожар в Самарской области полностью ликвидирован», — сказали в МЧС.

Предварительной причиной называется неосторожное обращение с огнем неустановленных лиц.

16 апреля МЧС сообщил, что в Волжском районе Самарской области из детского сада эвакуировали 336 человек из-за пожара. В микрорайоне Южный город-2 загорелся камыш и другая сухая растительность. На месте работали более 50 сотрудников и 16 единиц техники.

По данным портала 63.ru, на место ЧП прибыл глава Волжского района Александр Шарков. По его словам, власти Самарской области были готовы к возгоранию. По данным портала, огонь уже идет на спад. Стихия уничтожила множество ящериц и насекомых, пишет издание.

8 апреля в Чите загорелись частные постройки и сухая растительность. По данным МЧС, инцидент произошел на Береговой улице. Площадь пожара составила 1,8 тыс. кв. м.

Ранее в Москве сгорели три автомобиля, припаркованные у жилого дома.