Площадь пожара на подшипниковом заводе в Курске увеличилась до 10 тысяч «квадратов»

МЧС: площадь пожара на заводе в Курске увеличилась до 10 тысяч «квадратов»

Площадь пожара на Курском подшипниковом заводе «АПЗ-20» увеличилась до 10 тысяч квадратных метров. Об этом сообщили в Telegram-канале МЧС России.

«Тушение осложняют высокая пожарная нагрузка и конструктивные особенности здания», — говорится в сообщении.

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил в своем Telegram-канале, что здание оказалось полностью охвачено огнем. По его словам, в результате произошедшего на объекте есть обрушения конструкций. При этом угрозы распространения пожара на жилые дома нет.

Хинштейн отметил, что, предварительно, пожар начался в цехе по изготовлению резинотехнической продукции. Сотрудники приняли попытку потушить его самостоятельно, но у них это не удалось, отметил врио главы региона.

О пожаре на заводе сообщал Telegram-канал SHOT. По его данным, из разных районов города был виден густой черный дым. Очевидцы рассказали, что возгорание произошло в помещении, которое сдавалось в аренду владельцу шиномонтажа.

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