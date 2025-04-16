Мощный пожар возле подшипникового завода в Курске попал на видео

В Курске произошло мощное возгорание рядом с местным подшипниковым заводом. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.
«Густой серый дым виден из разных районов города. Очевидцы рассказали, что возгорание произошло в помещении, которое сдавалось в аренду владельцу шиномонтажа. Информации о пострадавших не поступало», — говорится в публикации.
На кадрах, опубликованных очевидцами, видны огромные клубы дыма над местом возгорания.
До этого в Кабардино-Балкарии ЗИЛ-газовоз вспыхнул после столкновения с «Газелью», на трассе образовалась стена огня.
«После аварии между Старым Череком и Аргуданом начался мощнейший пожар. К счастью, обошлось без пострадавших», — передает Telegram-канал Mash Gor.
На кадрах видно, что мощный столб пламени распространился на половине проезжей части, от обочины до разделительного тросового ограждения.
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