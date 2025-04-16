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В США раскрыли число аннулированных виз иностранных студентов и педагогов

CNN: более 600 иностранных студентов и педагогов в США лишились виз
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Brian Snyder/Reuters

За последнее время более 600 иностранных студентов, педагогов и исследователей в вузах США лишились своих виз. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на судебные иски и заявления юристов.

«Администрация [президента США Дональда] Трампа за последнее время аннулировала визы более чем 600 иностранных студентов, педагогов и исследователей в по меньшей мере 90 университетах Соединенных Штатов», — говорится в публикации.

По данным телеканала, среди людей, лишившихся виз, числятся как те, кто совершал мелкие правонарушения, так и те, кто не нарушал закон. При этом журналисты отметили, что сроки, за которые они должны покинуть страну, остаются не ясными.

6 апреля госсекретарь США Марко Рубио заявил, что аннулирует все визы у граждан Южного Судана и ограничивает выдачу виз для таких граждан на въезд в Штаты. Он объяснил решение «с неспособностью переходного правительства страны своевременно принять возвращенных репатриированных граждан».

Ранее Трамп упразднил министерство образования США.

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