Трамп упразднил министерство образования США

Президент США Дональд Трамп подписал в четверг указ о начале ликвидации министерства образования. Об этом сообщает ТАСС.

Перед подписанием документа Трамп подчеркнул, что указ положит начало ликвидации министерства образования «раз и навсегда».

Он добавил, что спустя 45 лет с момента создания ведомства США тратят на образование больше денег на одного ученика, чем любое другое государство, но Соединенные Штаты «находятся в самом низу списка с точки зрения успеха».

До этого пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что минобразования США занималось кражей денежных средств налогоплательщиков в ущерб образованию детей.

Левитт отметила, что на деятельность федерального ведомства за время его существования с 1979 года потратили более трех триллионов долларов.

В феврале журнал Federalist сообщил, что агентство США по международному развитию (USAID) потратило около $2 млн американских налогоплательщиков на производство дизайнерских ковров на заказ на Украине.

Ранее Маск отменил финансирование СМИ в Молдавии.