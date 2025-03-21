Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Трамп упразднил министерство образования США

Трамп подписал указ об упразднении министерства образования
close
Brian Snyder/Reuters

Президент США Дональд Трамп подписал в четверг указ о начале ликвидации министерства образования. Об этом сообщает ТАСС.

Перед подписанием документа Трамп подчеркнул, что указ положит начало ликвидации министерства образования «раз и навсегда».

Он добавил, что спустя 45 лет с момента создания ведомства США тратят на образование больше денег на одного ученика, чем любое другое государство, но Соединенные Штаты «находятся в самом низу списка с точки зрения успеха».

До этого пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что минобразования США занималось кражей денежных средств налогоплательщиков в ущерб образованию детей.

Левитт отметила, что на деятельность федерального ведомства за время его существования с 1979 года потратили более трех триллионов долларов.

В феврале журнал Federalist сообщил, что агентство США по международному развитию (USAID) потратило около $2 млн американских налогоплательщиков на производство дизайнерских ковров на заказ на Украине.

Ранее Маск отменил финансирование СМИ в Молдавии.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами