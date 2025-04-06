В США заявили об аннулировании виз для граждан Южного Судана

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что аннулирует все визы у граждан Южного Судана и ограничивает выдачу виз для таких граждан на въезд в Штаты. Об этом он написал в соцсети X.

«Решение вступает в силу немедленно в связи с неспособностью переходного правительства Южного Судана своевременно принять возвращенных репатриированных граждан», — отметил он.

Недавно посольство США в Южном Судане задержали двух министров и ряд высокопоставленных военных чиновников, связанных с первым вице-президентом страны. Аресты вызвали обеспокоенность относительно перспектив мир в стране, поскольку разделение власти в государстве в 2018 году стало завершением гражданской войны, начавшейся в 2013 году.

Ситуация в Южном Судане обострилась 4 марта, когда в городе Насир на севере страны произошли вооруженные столкновения между регулярными войсками и ополченцами из группировки «Белая армия нуэров». Эта группировка имеет тесные связи с партией «Народно-освободительное движение Судана — в оппозиции» (НОДС-О). Ополченцы установили полный контроль над Насиром и захватили находящуюся в городе армейскую базу.

Ранее вооруженные группы молодых людей захватили город Абиемном в Южном Судане.